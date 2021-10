Burgdorf

Die Paulus-Gemeinde in Burgdorfs Südstadt hat sich vorgenommen, die Grünanlagen rund um ihre ganz in Beton gehaltene Kirche am Berliner Ring herzurichten. Dabei hofft der Kirchenvorstand, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können. Einerseits sollen die Außenflächen für das Gemeindeleben besser nutzbar gemacht werden. Andererseits will die Gemeinde einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten. Die Landeskirche unterstützt das Vorhaben mit 2500 Euro. Das Geld stammt aus einem Förderprogramm zur Stärkung der Biodiversität.

Bei dem Gartenprojekt hat Kirchenvorstandsmitglied Sabine Fuchs den Hut auf. Sie koordiniert die Zusammenarbeit mit der Umweltreferentin Mona Gharib im Haus kirchlicher Dienste der Landeskirche Hannovers. Von dort kam der Anstoß für das Projekt. Fuchs kümmert sich um den Informationsfluss innerhalb der Gemeinde, motiviert Jugendgruppen und andere Gemeindemitglieder zur Mitarbeit und hält den Kontakt zu Bernd Rose und Dieter Kleinschmidt von der Ortsgruppe des Naturschutzbundes, der der Gemeinde beratend zur Seite steht.

Sabine Fuchs (Links) koordiniert das Gartenprojekt der Paulus-Gemeinde. Umweltreferentin Mona Gharib von der Landeskirche und Dieter Kleinschmidt vom Naturschutzbund steuern Sachverstand bei. Quelle: Joachim Dege

„Wir sind alle hoch motiviert“, sagt Fuchs. Der Garten und die Grünanlagen am Kirchenzentrum seien so alt wie die Kirche selbst, nämlich 50 Jahre. In der ganzen Zeit sei dort nichts passiert sei. Nun bestehe die Chance zur Umgestaltung.

Umweltreferentin macht der Gemeinde Vorschläge

Inzwischen hat es drei Treffen des Kirchenvorstands, der Nabu-Berater und der Umweltreferentin Gharib von der Landeskirche gegeben. Nach einer gemeinsamen Bestandsaufnahme und ersten Hinweisen auf Möglichkeiten zur Verbesserung der Artenvielfalt hatte Gharib der Gemeinde eine Reihe von Umgestaltungsvorschlägen unterbreitet, über die die Gemeinde in einem Workshop beratschlagte.

Der triste und bislang ungenutzte Lichthof auf der Kirchenrückseite soll nach seiner Entsiegelung und Begrünung als Platz für die Gemeindejugend dienen. Quelle: Joachim Dege

Inzwischen weiß die Gemeinde genau, was sie umsetzen will: Der Gemeindegarten an der Ecke Immenser Landstraße/Berliner Ring soll vom Gehsteig am Berliner Ring einen Zugang erhalten. Koniferen, die dort bislang stehen, sollen weichen. Dafür soll ein einzubauendes Rankgitter mit Rosen bepflanzt werden. Einen bislang ungenutzten Lichthof an der Kirchenrückseite will die Gemeinde teilweise entsiegeln, begrünen und fortan als Platz für die Gemeindejugend erschließen. Die Entsiegelung ermöglicht es Pflanzen, die dort momentan eher ein Dasein als Mauerblümchen fristen, sich besser zu entfalten, sodass sie Insekten und Vögeln als Lebensraum dienen können.

Garten soll bis zum Frühjahr aufblühen

Schließlich will die Gemeinde auch noch Nistkästen rund um die Kirche herum aufhängen, ein Staudenbeet im Gemeindegarten anlegen, zudem einen Kompostplatz für Gartenabfälle einrichten. Die triste Betonwand mit dem eingefrästen Gemeindenamen am Berliner Ring soll eine Bepflanzung erhalten. Bis zum nächsten Frühjahr will die Gemeinde das alles bewerkstelligen.

Die Paulus-Gemeinde will triste Betonwand am Berliner Ring beflanzen. Quelle: Joachim Dege

„Das soll aber erst der Anfang sein“, sagt Fuchs. Die Umgestaltung des Außengeländes mit dem Ziel, die Flächen zu erschließen für das Gemeindeleben, solle ein fortdauernder Prozess sein, an dem sich viele beteiligen könnten. Pflanzenableger und Stauden aus den Gärten der Gemeindemitglieder, die bisher beim Pflanzfest der Paulus-Stiftung die Besitzer wechselten, könnten ebenso gut dazu dienen, den Gemeindegarten aufblühen zu lassen.

Kirche fördert im ersten Anlauf zwölf Artenschutzprojekte Biodiversitätscheck in Kirchengemeinden, kurz BiCK, heißt das Projekt der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers zur Förderung der Artenvielfalt. Projektleiterin ist die in Burgdorf lebende Mona Gharib, eine gelernte Chemikerin, die seit zwei Jahren in Diensten der Landeskirche steht. Das dreiköpfige Team, das sie leitet, ist klein. Der aus Fördermitteln des Bundesumweltministeriums und des Bundesamts für Naturschutz wesentlich gespeiste Etat, den die passionierte Naturschützerin verantwortet, ist mit 1,3 Millionen Euro beachtlich. Die Landeskirche selbst steuert 250.000 Euro bei, um im Sinne ihres Markenkerns – der Bewahrung der Schöpfung – zu wirken. Das bedeutet, den klimaschädlichen CO2 -Ausstoß zu mindern und das Insektensterben aufzuhalten. Das gesamte BiCK-Finanzvolumen beträgt sogar 3,9 Millionen Euro. Neben der Landeskirche Hannovers sind auch die Evangelische Kirche von Westfalen und das Erzbistum Köln im Boot. Zusammen kommt der Projektverbund auf 3000 Gemeinden mit mehr als fünf Millionen Gemeindemitgliedern. BiCK, das auch die Ausbildung von Gemeindemitgliedern zu sogenannten Schöpfungsbotschaftern vorsieht, fördert zwei Arten von Projekten: die ökologische Aufwertung von Kirchenfriedhöfen und die von Kirchengebäuden und deren Außenflächen. Für Friedhofsprojekte gibt es maximal 3500 Euro, für Gebäude und Außenflächen 2500 Euro. Im Mai dieses Jahres startete BiCK in der Landeskirche mit der Versendung eines Newsletters. 75 Gemeinden bekundeten Interesse. 30 von ihnen bewarben sich mit konkreten Projekten. „An zwölf Orten starten wir jetzt“, sagt Gharib. Die anderen sollen nächstes Jahr folgen. Aus der Region Hannover sind in der ersten Runde außer der Burgdorfer Paulus-Gemeinde drei weitere Gemeinden dabei, und zwar in Bissendorf, Langenhagen und Hannover-Linden.

Von Joachim Dege