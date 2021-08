Ein Hund hat in Burgdorf-Otze am Freitagabend einen 50-jährigen Pedelec-Fahrer zu Fall gebracht. Der Mann trug Prellungen und Schürfwunden davon. Der Hund, der an einer Schleppleine geführt wurde, blieb offenbar unverletzt. Doch für dessen Halter hat der Unfall Folgen.