Burgdorf

So kommt Bewegung in die St.-Pankratius-Kirche: Beim Konzert „Peter und der Wolf“ am Sonntag war Mitmachen angesagt. „Alle Kinder stehen immer dann auf, wenn in der Geschichte der Wolf vorkommt“, erklärte Kirchenkreiskantorin Tina Röber-Burzeya dem Publikum vor Beginn der Aufführung. „Und die Erwachsenen erheben sich, wenn der Großvater erwähnt wird.“ Kein ganz leichtes Unterfangen, bei all den Tieren, die in dem Stück vorkommen – das zeigte sich schon beim Probe-Einsatz. „Wenn die Erwachsenen neben Euch Euren Einsatz verpassen, dürft Ihr Kinder sie einfach in die Seite piksen“, sagte die Organistin. Spätestens da hatte sie die Kinder auf ihrer Seite.

Das Orgelspiel wird auf der Videoleinwand übertragen

185 Besucherinnen und Besucher vom Baby- bis zum Rentenalter verfolgten gespannt das Konzert. Mit Verve führte der Erzähler und Laienschauspieler Rüdiger Fleck durch die Geschichte: Begleitet vom Orgelspiel von Röber-Burzeya, das auf einer Videoleinwand im Altarrraum übertragen wurde, erzählte er, wie der kleine Peter sich vom Wolf nicht ängstigen lässt und mit einem klugen Plan den Bösewicht einfängt. Fleck und Röber-Burzeya kennen sich vom „Spielkreis Theater der Matthiaskirche in Hannover Groß-Buchholz“.

Das Publikum hängt an seinen Lippen: Der Erzähler Rüdiger Fleck aus Hannover schildert die Geschichte von Peter und dem Wolf auf mitreißende Weise. Quelle: Gabriele Gerner

Drei Helfer unterstützen die Kantorin an der Orgel

Das vor 85 Jahren komponierte Musikmärchen von Sergej Prokofjew wurde ursprünglich für ein Symphonieorchester komponiert. Passend zum Jahr der Orgel hat Tina Röber-Burzeya es bei den Orgelentdeckertagen an der frisch renovierten Orgel der Kirche gespielt. Die Orgel mit ihren vielen verschiedenen Klangfarben ließ die vielen verschiedenen Tiere des Märchens virtuos erklingen. Unterstützt wurde die Kantorin von ihrem Sohn Felix Burzeya sowie Georg Brümmer, die die Register zogen, während sie Tasten und Pedalen betätigte. Tim Stoklossa filmte den Einsatz an der Orgel, was die Übertragung in den Altarraum ermöglichte.

Zwei Helfer unterstützen die Kantorin an der Orgel, einer filmt ihr Spiel. Quelle: Gabriele Gerner

Die erste größere Veranstaltung seit eineinhalb Jahren

„Wir sind so glücklich, dass wir – abgesehen von den Konfirmationen – die erste größere Veranstaltung seit eineinhalb Jahren in der Kirche durchführen konnten“, sagte Pastor Dirk Jonas. Die Gäste mussten beim Betreten der Kirche ihre Kontaktdaten hinterlassen und ihren Status gemäß der 3-G-Regel nachweisen. Jede zweite Sitzreihe war gesperrt.

Das Publikum zeigte sich angetan von dem Familienkonzert, das eintrittsfrei angeboten wurde. „Ich bin total begeistert von der Aufführung“, sagte Anne Kanthak, die das Konzert mit ihren vier Kindern im Alter von zehn Monaten bis acht Jahren verfolgt hatte. „Es war eine tolle Idee, dass das Orgelspiel auf dem Bildschirm übertragen wurde, so dass die Kinder die Entstehung der Musik verfolgen konnten“, meinte ihr Mann.

Anne Pössel, die die Aufführung mit ihrer Tochter Charlotte (4) besuchte, meinte: „Das war eine schöne Idee.“ Vor dem Konzert hatten sie und ihre Tochter YouTube-Videos von Tina Röber-Burzeya angeschaut. „Darauf hat die Kantorin den Kindern die Funktionen der Orgel erklärt“, sagte Pössel. Charlotte hatte nach dem Konzert jedenfalls noch nicht genug vom Orgelspiel. „Kommt, wir gucken uns noch oben die Orgel an“, sagte sie zu ihrer Freundin und folgte Röber-Burzeya auf die Orgelempore.

Von Gabriele Gerner