Burgdorf

„Gemeinsam mit Abstand Burgdorf schöner machen“ – unter diesem Motto haben Burgdorfs Christliche Pfadfinder vier Wochen lang Müll auf Straßen und in Grünanlagen, in den umliegenden Wäldern und entlang der Felder eingesammelt. Dabei respektierten die Sammler die Brut- und Setzzeit, teilt Pfadfinder-Betreuerin Monika Reißer mit. Die Teilnehmer hätten nur dort gesammelt, wo sie keine Tiere störten. Infolge der Corona-Abstandsregeln sei jeder für sich unterwegs gewesen. Gleichwohl habe der Gruppengedanke eine Rolle gespielt. Denn die Gruppe, die gemeinsam am Ende den meisten Müll einsammelte, erhielt einen Preis. Auf einer Müllinsel am Pfadfinderheim bei Sorgensen stapeln sich inzwischen die Müllsäcke. Noch diese Woche treten sie von dort ihre letzte Reise zur Deponie an der Steinwedeler Straße an.

Von Joachim Dege