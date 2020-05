Burgdorf

Den Katholiken in Burgdorf, Hänigsen und Uetze steht eine Zäsur bevor. Pfarrer Martin Karras verlässt am 31. August die St.-Nikolaus-Gemeinde. Acht Jahre lang hat er dort gearbeitet. Der 53-Jährige nimmt sich zunächst eine Auszeit. Im nächsten Frühjahr will er einen Neustart wagen. Er übernimmt das neu geschaffene Klinikseelsorgeramt in Lüneburg.

Karras kam aus den Alpen im Süden. Nun zieht er weiter gen Norden. In Burgdorf hinterlässt er Spuren. In seine Amtszeit fiel nicht nur die von vielen als schmerzhaft empfundene Schließung der St.-Barbara-Kirche in Hänigsen, die ein Aufblühen der Ökumene erst möglich machte. Karras öffnete seine ehedem in sich gekehrte Diaspora-Gemeinde in den Folgejahren in alle Richtungen.

Anzeige

Der Pfarrer als motorradfahrender Wacken-Fan

Mit aufgeschlossenen Mitstreitern, die er um sich scharte, warb der motorradfahrende Priester und bekennende Wacken-Fan auch auf Marktplätzen und bei Großveranstaltungen für die Gemeinschaft im Glauben. Seit einigen Jahren prozessioniert die Gemeinde an Fronleichnam ebenso sichtbar wie selbstbewusst durch die Innenstadt. St. Nikolaus zeigt sich auch in der Corona-Zeit, in der Karras in einer auf Facebook entstandenen Helfergruppe wichtige Koordinationsaufgaben übernimmt.

Weitere HAZ+ Artikel

Karras, Sohn einer katholischen Mutter und eines evangelischen Vaters, wuchs in Salzgitter auf. Die Weihe zum Prister erlangte er 1994 im Hildesheimer Dom, seiner Heimatdiözese. Es folgen Priesterjahre in Duderstadt, Braunschweig und im Eichsfeld. 2006 leiht ihn die Diözese sechs Jahre lang nach Garmisch aus. „Es waren schönes sechs Jahre“, sagt Karras im Rückblick. Auch wenn er mit seinem Bischof dort nie warm geworden sei.

Zur Galerie So fällt der katholische Geistliche im Stadtbild auf.

Karral haucht seiner Gemeinde neues Leben ein

Nicht einfach geriet Karras Neubeginn in Burgdorf. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Profanierung von St. Barbara. Es galt St. Nikolaus mit seinen Niederlassungen in Hänigsen und Uetze und den Gemeindemitgliedern in Burgdorf, Steinwedel und Kolshorn zusammenzuhalten. Dabei halfen vor allem die evangelischen Christen in Hänigsen, die ihre St.-Petri-Kirche und das Gemeindehaus den Katholiken zur Mitnutzung anboten. Das brachte die Ökumene enorm voran und trägt sie bis heute.

Seine Amtsvorgänger hatten St. Nikolaus stets an der kurzen Leine geführt – nicht Karras Art. Er gab Aufgaben ab. Er schenkte Vertrauen. So fanden sich schnell Menschen, die diese Aufgaben beherzt angingen. Wolfgang Obst ist einer von ihnen. Er übernahm zeitweise den Vorsitz im Kirchenvorstand, also den Leitungsposten, der normalerweise dem Pfarrer vorbehalten ist: „Die Bürokratie war ich damit eine Zeit lang los“, erinnert sich Karras. Ein anders Beispiel sei die Planung der neuen Kindertagesstätte, für die sich rund um Nobert Gebbe ein ganzes Team von Ehrenamtlichen reinkniet.

Dann kam die Krebserkrankung, mit der Karras nicht hinterm Berg hielt. Im Gegenteil. Er ließ seine Gemeinde und sogar die ganze Stadt ateilhaben n seinem Zustand, an seinen Nöten und an seinen Hoffnungen. Das sei ein Klärungsprozess gewesen, sagt er in der Nachbetrachtung: Der habe die Spreu vom Weizen getrennt unter seinen Freunden und Bekannten. Manch einer sei ihm danach näher gewesen, andere hätten sich entfernt, weil sie keinen Zugang finden konnten zu so viel Offenheit im Leid.

Auszeit bis zur neuen Arbeitsstelle

Der Priester erlebte es am eigenen Leib: „Du kannst so eine Erkrankung nur durchstehen, wenn jemand da ist und zeigt, dass er Anteil nimmt.“ Das will er fortan noch stärker beruflich tun. Im vergangenen Herbst absolvierte er ein Praktikum in der Krankenhausseelsorge der Medizinischen Hochschule. Als er merkte, dass ihm das liegt, suchte er das Gespräch mit dem Bistum, bekam schließlich die Stelle in Lüneburg in Aussicht gestellt.

Das an die St.-Martin-Gemeinde angelehnte Amt in Lüneburg ist neu und erfordert Aufbauarbeit. Es umfasst die Seelsorge im Hospiz mit 40 Plätzen und die in zwei Krankenhäusern mit 1000 Betten. Mit dem Kollegen von St. Martin ist Karras eng befreundet. Er steigt am 1. März nächsten Jahres ein. Dazwischen legt er eine aus Urlaub, Exerzitien, Vorbereitungskursen und einem Praktikum im Hospiz gemischte Auszeit ein. Seinen Abschied in Burgdorf feiert Karras am Sonntag, 30. August, um 14 Uhr in St. Nikolaus.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege