Was für eine ungewöhnliche Karawane, die mit fünf Kutschen, zwei Einspännern und diversen Begleit- und Versorgungsfahrzeugen über die Wolfskuhlen ihr Nachtquartier auf einer Weide nördlich von Schillerslage ansteuert. Mitten im Treck die bimmelnde Hauptsache: eine 70 Kilogramm schwere, aus Kriegs- und Waffenschrott gegossene Friedensglocke. „Eine total sympathische Idee, so für Frieden und Völkerverständigung zu werben“, fand Burgdorfs stellvertretender Bürgermeister Matthias Paul, der die Friedens- und Pferdefreunde am Donnerstagabend willkommen hieß, gemeinsam mit Schillerslages Ortsbürgermeister Cord Reißer und Barthold Plaß, der die Weide zur Verfügung stellte.

Jerusalem ist das große Ziel

Der Pferdefriedensglockentreck ist am 2. August in Hamburg aufgebrochen und soll in 25- bis 30-Kilometer-Etappen die brandenburgische Prignitz am 21. August erreichen soll. Bis 2024 sollen vier vergleichbare Touren in anderen Teilen Deutschlands folgen – als Vorbereitung und „um die Herzen zu gewinnen“ für den ganz großen, dann auf Spenden angewiesenen, Treck. Dieser soll im Jahr 2025 unter Leitung des Prignitzer Pastors Helmut Kautz mit Pferden und Glocke nach Israel aufbrechen. Aus Anlass des 80. Jahrestages des Weltkriegsendes und der Befreiung vom Nationalsozialismus wollen die Friedensbotschafter ihre Friedensglocke mit der Inschrift „Jaget nach dem Frieden mit Jedermann“ der Stadt Jerusalem übergeben. Die Vorbereitung dieser Reise sei eine große Herausforderung, weil sie auch durch die Türkei und das Bürgerkriegsland Syrien führen soll, sagt Kautz.

Den Gastgebern Barthold Plaß (links) vom Hof Wolfskuhlen sowie Schillerslages Ortsbürgermeister Cord Reißer überreicht Treck-Cheforganisator Friedbert Enders eine Miniatur der Friedensglocke. Quelle: Martin Lauber

Aber das ist ja noch lang hin. Die Etappe von Garbsen nach Schillerslage liegt hinter, die nach Wienhausen vor den von der Tageshitze erschöpften Menschen und Tieren. Es gibt tägliche Rituale wie das gemeinsame Brechen des Friedensbrotes mit Gästen und Interessierten und das Überreichen einer Miniaturfriedensglocke an die Gastgeber. Ortsbürgermeister Reißer will sie in der Schillerslager Kapelle aufhängen. Die Sonne ist längst untergegangen, als vor dem Versorgungswagen die Klappstühle aufgestellt werden und bei Bier oder Alsterwasser in größerer Runde geschnackt wird. „Wir sind alles Verrückte“, bekennt Cheforganisator Friedbert Enders unter allgemeiner Zustimmung. „Alles Heiden aus Brandenburg“, wird unter Lachen ergänzt. Aber das trifft nicht nur wegen Pastor Kautz nicht auf alle zu.

An jedem Tag des Trecks wird das Friedensbrot gebrochen - am liebsten mit Gästen, berichtet Treckteilnehmer Heinrich Bühring. Quelle: Martin Lauber

Gemischter könnte die Gruppe kaum sein. Von Beruf sind die Treckteilnehmer Schweinezüchter, Tischler, Ärztin, Elektriker im Tagebau, Kalibrierstellenleiter, Berufsreiterin, Theologe und Privatlehrer, Architekt, Tierarzthelferin, Professor für Maschinenbau, Jura-Studentin und Verkäuferin. Als Teil des dreiwöchigen Friedenstrecks fühlten sich aber alle als „Volksbotschafter“ für den Frieden, erklärt Enders, der selbst einmal NVA- und Bundeswehrsoldat war.

„Auf den Trümmern der Geschichte“

Enders war auch dabei, als 2018 mit einem mehrmonatigen Pferdetreck nach Weliki Nowgorod in Russland schon einmal eine Friedensglocke übergeben wurde. Im Zweiten Weltkrieg hatte die Stadt unter deutscher Besatzung große Schäden erlitten. Die Begegnungen mit den Menschen in Polen, im Baltikum und Russland haben auf Enders und seine Mitreisenden tiefen Eindruck hinterlassen. „Wir haben gelernt, dass wir immer auf den Trümmern der Geschichte fahren.“ Das gelte auch für den geplanten Treck nach Israel.

Die Ponyfreunde Dedenhausen begleiten den Friedenstreck für einige Kilometer. Quelle: Martin Lauber

Am Freitagmorgen ist der Glockentreck punkt 9 Uhr Richtung Dorfplatz Wienhausen aufgebrochen – mit einer unerwarteten Eskorte. Die Ponyfreunde Dedenhausen hatten vom Treck gelesen und begleiteten ihn ein paar Kilometer.

Von Martin Lauber