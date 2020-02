Burgdorf

Jedes Jahr kommen bis zu 15.000 Besucher aus ganz Nordwestdeutschland zum Pferde- und Hobbytiermarkt nach Burgdorf. Grund dafür sind nicht nur die dort angebotenen Kleintiere, sondern auch das facettenreiche Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt. Am Sonnabend, 18. April, lädt der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) zum 239. Mal auf das Gelände am Kleinen Brückendamm ein.

Die Veranstaltung, die sich inzwischen zu einem Markenzeichen der Stadt entwickelt hat, findet vom Frühjahr bis zum Herbst an jedem dritten Sonnabend im Monat von 8 bis 13 Uhr statt. Dabei arbeitet der VVV mit anderen Vereinen und Institutionen wie der Jägerschaft Burgdorf und der Sparkasse Burgdorf eng zusammen. Geplant sind für dieses Jahr wieder sechs Märkte, und zwar am 18. April, 16. Mai, 20. Juni, 18. Juli, 15. August und 19. September.

Beim Pferde- und Hobbytiermarkt können Kinder und Jugendliche Pferden ganz nah kommen. Quelle: Privat

Mit von der Partie sind unter anderem die Freunde historischer Fahrzeuge aus Immensen, die im Juli ihre traditionelle, landwirtschaftliche Fahrzeugschau präsentieren. Außerdem werden sich mehrere Oldtimer-Freunde im Mai mit ihren historischen Autos, Motorrädern und Mopeds auf dem Markt einfinden.

Einsatzkräfte stellen sich auf der Blaulichtmeile vor

Und auch eine Blaulichtmeile mit Feuerwehr, Polizei, Deutschem Roten Kreuz und Technischem Hilfswerk soll es im August wieder geben. An verschiedenen Aktionsständen wollen die Einsatzkräfte dann über ihre Arbeit informieren.

JohnnyB. bietet Programm im Zirkuszelt

Ein vielseitiges Programm für die jüngeren Besucher bietet das Jugend- und Kulturhaus JohnnyB. im Zirkuszelt an. Dort können die Kinder je nach Veranstaltungstag bunte Schlüsselanhänger basteln, in der Malwerkstatt kreativ sein oder ihre eigenen Zirkustalente austesten.

Entenrennen zum Saisonabschluss

Zum Saisonabschluss wartet auf die Besucher im September das traditionelle Entenrennen. Jedes Jahr gehen bis zu 5000 gelbe Plastikenten an den Start. Zu Wasser gelassen werden die Plastiktiere um 11 Uhr an der Auebrücke an der Poststraße. Begleitet werden die Veranstaltungen jeweils ab 10 Uhr von einem City-Samstag in der Innenstadt, der mit gastronomischen und musikalischen Angebote sowie unterhaltsamen Aktionen lockt.

Wer mitmachen will, muss sich anmelden

Aussteller des Pferde- und Hobbytiermarktes sowie Oldtimer-Besitzer, die an der Fahrzeugschau teilnehmen möchten, müssen sich vorab in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße 2 oder unter Telefon (05136) 1862 anmelden. Aussteller finden ein Anmeldeformular auf der Internetseite www.vvvburgdorf.de.

Von Laura Beigel