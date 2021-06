Burgdorf

Die coronabedingte Pause ist vorbei, die Pferdemarkt-Saison beginnt am Sonnabend, 19. Juni. Wie gewohnt erwarten Besucher am Kleinen Brückendamm von 8 bis 13 Uhr zahlreiche Tiere, ein Unterhaltungsprogramm und Verkaufsstände rund um die Kleintierhaltung.

Das Burgdorfer Pferdeland präsentiert auf der Vorführbahn eine Pferde- und Reitershow, der Verein Freunde historischer Fahrzeuge aus Immensen landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Ausstellung „Historisches Handwerk“ zeigt, wie vielfältig Handwerk früher war. Falk Laxander lässt sich beim Schmieden über die Schulter schauen, Heike Kläke baut einen Käsestand auf und bringt zwei Kälber mit. Die Polizeiinspektion Burgdorf informiert über Verkehrssicherheit. Bei der Schau „Land & Garten“ gibt es Schönes rund um den Garten zu entdecken.

Alte Kinderspiele und Cartoons von Uli Stein

Im Kinderzelt wartet das Team des JohnnyB. mit alten und neuen Bewegungsspielen. Beim Avalon Gestüt ist Ponyreiten möglich. Claudia Königsmann vom MitMachHof in Schwüblingsen zeigt Landwirtschaft auf kindgerechte Weise. Auch ein Karussell ist aufgebaut. Beim City-Sonnabend in der Innenstadt werden in 30 Geschäften Zeichnungen von Uli Stein ausgestellt. Zudem ist die James-Bond-Ausstellung im Stadtmuseum von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Auf dem Pferdemarkt herrscht Maskenpflicht

Die Corona-Einschränkungen sind weitestgehend aufgehoben. Besucher ab sechs Jahren müssen lediglich eine OP- oder FFP2-Maske tragen und die Abstandsregeln einhalten. Hunde dürfen nicht mitgenommen werden. Weitere Pferde- und Hobbytiermärkte sind für 17. Juli, 21. August und 18. September geplant.

Von Sandra Köhler