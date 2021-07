Burgdorf

Einmal mehr lädt der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) zu einem Pferde- und Hobbytiermarkt ein, und zwar für Sonnabend, 17. Juli, auf dem Pferdemarktgelände am Kleinen Brückendamm. Besucher erwartet von 8 bis 13 Uhr ein großes Angebot an Tieren und Zubehör. Ein familientaugliches Unterhaltungsprogramm soll für Kurzweil sorgen. Die Organisatoren bitten darum, die bekannten Hygiene- und Abstandsgebote zu beherzigen und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Zu den Höhepunkten des Marktes gehört ein Oldtimertreffen, bei dem die Besitzer historischer Fahrzeuge ihre herausgeputzten Schmuckstücke vorstellen. Die Bandbreite der präsentierten Vehikel reicht von Autos über Motorräder bis zu landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Seit Jahren ein Publikumsmagnet ist die Pferde- und Reiterschau des Vereins Burgdorfer Pferdeland. Diesmal präsentiert der Haflingerverband eine Fohlenschau. Zwischendurch gibt es Showeinlagen zu Pferde und mit Kutschengespannen.

Immer ein Hingucker: Die Oldtimerparade am Rande des Pferdemarkts. Quelle: VVV

Die Stadtverwaltung will anlässlich des Tags der Daseinsfürsorge einmal zeigen, was sie für die Bürger leistet. Die städtischen Bauhöfe und die Kläranlage stellen sich dazu vor. Dabei erleben Besucher eine Ausstellung der verschiedenen Fahrzeuge, die im täglichen Einsatz für die Einwohner sind, und eine Vorführung der Baumkletterer. Kinder können sich an Mitmachaktionen beteiligen, die das Team des Jugendkulturhauses JohnnyB. vorbereitet hat.

Das Avalon-Gestüt bietet geführte Reitrunden an. Ein Kinderkarussell steht bereit. Der Mitmachhof von Claudia Königsmann gibt kindgerechte Einblicke in die Landwirtschaft.

Der VVV informiert an seinem Stand über seine Aktivitäten und Kulturangebote. Zudem wirbt der Verein für die aktuellen Ausstellungen im Stadtmuseum in der KulturWerkStadt. Die vor Kurzem neu erschienene Burgdorfer Jahreschronik 2020 ist obendrein an einem Sonderverkaufsstand erhältlich.

Von Joachim Dege