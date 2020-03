Burgdorf

Am Sonnabend, 18. April, beginnt in Burgdorf die 41.Pferde- und Hobbytiermarktsaison am Kleinen Brückendamm. Zum Auftakt präsentiert der Verein Burgdorfer Pferdeland zwischen 9 und 12 Uhr seine Pferde- und Reitershow auf der Vorführbahn. In diesem Zeitraum wird es außerdem einen Reiterflohmarkt geben. Die Verteilung der Stände beginnt bereits um 8 Uhr. Entsprechende Standkarten sind ab Montag, 16. März, bei Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße 2, zum Preis von 10 Euro (Tageskasse 15 Euro) erhältlich oder können unter Telefon unter (05136)1862 reserviert werden.

Beim Flohmarkt des 239. Pferde- und Hobbytiermarkts vom Verkehrs- und Verschönerungsvereins Burgdorfs (VVV) können auch privaten Anbieter mitmachen. Das Angebot umfasst Zubehör und Ausstattung für Pferd und Reiter in gebrauchtem und gut erhaltenem Zustand. So gibt es etwa Halfter, Reitsattel und Decken für das Pferd bis hin zu Westen und Stiefeln für den Reiter. Der Verkauf von Neuware ist nicht zulässig.

Von Manuel Behrens