Burgdorf

Pflegende Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen zu unterstützen – mit diesem Ziel organisiert die St.-Paulus-Kirchengemeinde in Kooperation mit der Barmer Ersatzkasse einen vierteiligen Kurs, der unter 2G-plus-Bedingungen stattfinden soll. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 2. März, um 9.30 Uhr im Paulus-Familienzentrum am Berliner Ring 17.

Die Leitung der Schulung übernimmt Ute Meyer-Schunck, eine examinierte Pflegefachkraft und Pflegeberaterin. Viele Burgdorfer kennen sie zudem als ehemalige Koordinatorin der Paulus-Perlen. Durch ihre Arbeit hat sie nach eigenen Angaben die Besonderheiten der häuslichen Pflege im Blick, die sich viele Betroffene nach einer plötzlichen Erkrankung, aber auch bei chronischen Leiden wünschen. Der Kurs vermittelt die notwendigen Kenntnisse und richtigen Handgriffe und gibt vor allem Sicherheit im Umgang mit der pflegebedürftigen Person. Darüber hinaus können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre Erfahrungen austauschen, sie erhalten Anleitungen, Hilfe und Tipps von Profis für ihre besondere häusliche Situation. Der Pflegekurs informiert außerdem über das Pflegeversicherungsrecht, wo und wie sie Hilfe erhalten, Tipps zur Alltagsgestaltung und Entlastungsmöglichkeiten in der häuslichen Pflege.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte können sich in der Kirchengemeinde unter Telefon (0 51 36) 66 77 oder per E-Mail an kg.paulus.burgdorf@evlka.de und direkt bei Ute Meyer-Schunck unter Telefon (01 51) 17 54 21 93 oder per E-Mail an meyer-schunck@freenet.de anmelden. Sie müssen dafür ihren Namen und die Krankenversicherung nennen. Unter den Kontaktmöglichkeiten erhalten Interessierte auch weitere Informationen.

Von Antje Bismark