Burgdorf

Der chinesische Pianist Haiou Zhang ist ein gern gesehener Gast bei den Burgdorfer Schlosskonzerten. Schon zweimal ist er der Einladung des Kulturvereins Scena gefolgt. In diesem Jahr eröffnete er die neue Saison. Zwei kleinen Stücken von Johann Sebastian Bach ließ er Beethovens Klaviersonaten Nr. 30 und 32 aus dessen Spätwerk folgen.

Zuhörer applaudieren im Stehen

Als der letzte Ton verklungen war, verneigten sich die Zuhörer vor Zhangs Leistung, indem sie ihren lange anhaltenden Applaus im Stehen spendeten. Zhang war es scheinbar mühelos gelungen, das Publikum mit seinem Spiel in den Bann zu ziehen. Auch äußerlich unterstrich der Musiker, der im weißen Sakko mit rotem Einstecktuch und Fliege auftrat, seinen persönlichen Stil.

Lesen Sie auch 600 Kilometer Pendeln für Klavierunterricht

Im Largo aus Bachs Orgelsonate Nr. 5, die der Komponist aus didaktischen Gründen für seinen ältesten Sohn geschrieben hatte, setzte Zhang gekonnt Akzente. Technisch brillant arbeitete er Verzierungen und Dissonanzen heraus. Mal wirbelten seine Finger regelrecht über die Tasten, mal streichelten sie diese fast zärtlich.

Beethoven ist Zhangs Passion

Seine ganze Könnerschaft stellte der 37-Jährige dann bei der Interpretation der beiden Beethoven-Sonaten unter Beweis. Traumhaft schön gelang Zhang der erste Satz der 30. Sonate. Diese beginnt sehr melodisch. Die Musik hat etwas Anrührendes. Das folgende Prestissimo wirkte im Kontrast besonders stark. Zhang schaffte mit seiner Gestaltung die Balance zwischen Technik und Expressivität. Im dritten Variationssatz entwickelte er zauberhafte Klänge, spielte mal nachdenklich, mal forsch. Damit hüllte er die Zuhörer in einen Mantel aus Klängen und reizte den Flügel dann wieder voll aus mit exaktem Pedaleinsatz.

Zum Höhepunkt des Abends geriet Beethovens letzte Klaviersonate Nr. 32 – eine seiner schwierigsten. Sie beginnt dramatisch, erinnert an Uhrschläge und an fernes Donnergrollen. Es folgt ein auf einer kleinen Arie basierender Variationssatz.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch ein Boogie-Woogie erklingt

Diese Variationen zeichnen sich durch einen sich ständig verkürzenden Rhythmus aus. Er mündet in ein musikalisches Element, das dem Boogie-Woogie-Stil ähnelt, der erst im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in den USA entstanden ist. Zhang hatte offensichtlich seine Freude an diesen Variationen. Er spielte engagiert und akribisch und erwies sich als einfühlsamer Erzähler – präzise bei jedem Lauf, berührend bei jedem Anschlag. Erst nach zwei Zugaben entließen ihn die begeisterten Zuhörer in den Abend.

Von Sybille Heine