Burgdorf

In der Neuen Schauburg, Burgdorfs Kultkino an der Feldstraße, flimmern nicht nur Blockbuster und Arthaus-Streifen über die Leinwand. Bisweilen wohnt dem Kinosaal auch ein Wohlklang inne. Bekannte Melodien aus Filmen wie „Jurassic Park“, „E.T.“ und „Star Wars“, eigens für das Klavier umarrangiert und so in ein neues Klanggewand gesteckt, sollen am Sonntag, 27. März, in der Schauburg erklingen, teilt Betreiber Christian Lindemann mit.

Musiker lernen sich im Studium kennen

Verantwortlich dafür zeichnen Swantje Bein und Martin Schulte aus Hannover, die ihr Projekt „Cinema for Pianos“ mit nach Burgdorf bringen: Von zart bis bombastisch reicht laut Lindemann die Gefühlspalette dieses musikalischen Grenzbereiches zwischen Klassik und Unterhaltung. Schulte ist freiberuflicher Pianist, Chorleiter, Komponist und Arrangeur. Bein ist Pianistin, Klavierlehrerin an der Musikschule Hannover und Leiterin der Vorklasse des Mädchenchors Hannover. Beide lernten sich in den Neunzigerjahren während des Musikstudiums in Hannover kennen. Neben ihren festen beruflichen Aufgaben nehmen sich die Musiker immer wieder Zeit für Projekte wie dieses.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Musik wirkt in Filmen gemeinhin als ein emotionaler Verstärker. Sie soll durch Szenen tragen, Übergänge plausibel machen und die Zuschauer berühren. Einige dieser Melodien, die es geschafft haben, sich von ihren Filmen zu emanzipieren und als eigenständiges Werk berühmt zu werden, hat das Pianistenduo zu einem Programm zusammengestellt, mit dem es mit zwei E-Pianos durch die Kinosäle in der Region tingelt.

Die Aufführung im Kinosaal an der Feldstraße am Sonntag, 27. März, beginnt um 11.30 Uhr. Der Eintritt kostet je nach Sitzplatzkategorie 12 bis 14 Euro. Karten gibt es online auf der Internetseite www.neueschauburg.de.