Mit dem Beginn des neuen Schuljahres müssen sich Autofahrer in der Weststadt auf eine neue Verkehrsführung einstellen: Dann richtet die Stadt an der Lippoldstraße zwischen Beck- und Witzlebenstraße eine Einbahnstraße ein. So soll die Zahl der Elterntaxis verringert werden. Über diesen Vorschlag der Verwaltung, der auf eine Anregung der Astrid-Lindgren-Grundschule zurückgeht, entscheidet der Verwaltungsausschuss am Dienstag, 7. Juli. Eine breite Mehrheit dafür zeichnete sich bereits im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr ab.

Das Problem der Eltern, die mit ihren Autos die Kinder zur Schule bringen oder dort abholen und mit ihrem Fahrverhalten andere Schüler gefährden, thematisierte René Arand, beratendes Ausschussmitglied, bereits im vergangenen Jahr. Er forderte ein temporäres Durchfahrtverbot zu Beginn und zum Ende des Unterrichts, um die Elterntaxis zu stoppen. Eine solche Sperrung wäre rechtlich zwar möglich, erklärte die Polizei Burgdorf in ihrer Stellungnahme. Die Beamten bezeichneten sie mit Blick auf die Lieferdienste, Postzusteller oder Handwerker aber als unverhältnismäßig. Zudem habe eine solche Regelung nur dann einen Sinn, wenn Mitarbeiter der Stadt oder der Polizei die Einhaltung kontrollieren würden.

Kiss+Ride-Zone anstelle von 17 Parkplätzen

Sie befürworten stattdessen die Anregung der Eltern und Lehrer von der Astrid-Lindgren-Grundschule, eine Einbahnstraße in Richtung Norden einzurichten und so die Elterntaxis zu stoppen. Damit können Fahrzeuge ab dem neuen Schuljahr weiterhin von der Beck- zur Witzlebenstraße fahren – aber nicht mehr in der Gegenrichtung. Radfahrer können die Straße weiterhin in beide Richtungen passieren.

Gleichzeitig will die Stadt die bisherigen 17 Schrägparkplätze zwischen dem Haupteingang der Schule und der Turnhalle aufheben und in acht Stellplätze umwandeln, an denen die Autofahrer kurz stoppen und die Kinder aussteigen können. Damit müssen sie künftig nicht mehr die Fahrbahn überqueren, was nach Einschätzung aller Beteiligten das Unfallrisiko minimiert. „Schon jetzt kommen viele Schüler zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Unterricht“, sagt Schulleiter Heiko Blumenstein.

Pilotprojekt dauert ein Halbjahr

Seinen Angaben zufolge ändert sich dies jedoch wieder bei schlechtem Wetter, wenn viele Familien aufs Auto umsteigen. Dann entstünden unübersichtliche Situationen, zumal Autofahrer dann auch auf dem Fußweg der Reichweinstraße stoppten. Die Umwandlung der 17 Parkplätze in eine Bring-Hol-Zone – auch Kiss+Ride-Zone genannt – begrüßten Lehrer und Elternvertreter: „Letztlich stehen entlang der Lippoldstraße noch weitere Stellplätze für die Kollegen zur Verfügung“, sagt er und begrüßt zudem, dass das Projekt zunächst auf eine Pilotphase von einem Schulhalbjahr vorgesehen ist. Anschließend, so der Konsens im Ausschuss, sollten die Erfahrungen noch einmal diskutiert werden – auch mit Blick auf die Waldschule in Ehlershausen.

Rushhour frühmorgens vor der Astrid-Lindgren-Grundschule in der Weststadt.

Kita-Leiter fürchtet massive Parkplatzprobleme

Kritik an dem Vorhaben indes äußern die Kita Weststadt und der Rettungsdienst der Region in einer Stellungnahme: die Notfallretter befürchten längere Fahrzeiten. Dessen Leiter Benjamin Vasterling schreibt in seiner Stellungnahme, dass sich die Reduzierung der Elterntaxis nur auf die Grundschule beziehen könne. „Krippen- und Kindergartenkinder (in Summe 105 Kinder) können den Weg in die Kita nicht ohne elterliche Begleitung bestreiten“, erklärt der Kita-Leiter. Viele Eltern würden auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto ihren Nachwuchs in die Einrichtung bringen und sich dort mit den pädagogischen Fachkräften austauschen.

Deshalb hielten die Mütter und Väter zehn bis 15 Minuten in der Kita auf, für diese Zeit benötigten sie einen Parkplatz – würden die 17 Parkplätze aufgegeben, sehe er massive Probleme. „Der Parkplatz vor der Kita ist schon jetzt an seiner Kapazitätsgrenze angelangt, eine Zuspitzung der Problematik steht zu erwarten“, meint Vasterling und rechnet mit einem Rückstau bis zur Mönkeburgstraße. Deshalb kann sich Schulleiter Blumenstein vorstellen, den derzeit öffentlichen Parkplatz zugunsten der Kita-Eltern auszuweisen und damit den vom Kita-Chef erwarteten Protest aufzufangen.

