Viel geht bislang nicht beim Thema Windenergie in Burgdorf. Windkraftanlagen stehen lediglich bei Schillerslage und bei Ehlershausen. Die Betreiber wollen diese als Beitrag zur Energiewende dringend erneuern. Ein Repowering soll dafür sorgen, mehr Strom zu erzeugen. Bedenken der Bundeswehr, die einen Flughafen bei Celle betreibt, stehen allerdings dagegen. Pläne von Landwirten, Windräder in Hülptingsen aufzustellen, provozierten bereits ordentlich Gegenwind. Und auch der Nabu hat bereits Naturschutzbedenken geltend gemacht.

Gutachten ist erstellt

Ob und wo neue Anlagen in Burgdorf errichtet werden können, das sollte ein Gutachten zutage fördern, das die Stadt beim Fachbüro planGIS in Hannover in Auftrag gab. Die Fachleute haben Ende November geliefert. Die gewonnenen Erkenntnisse will die Stadtverwaltung nun den Baupolitikern im Rat sowie den Ortsräten und den Ortsvorstehern vorstellen. Die Kommunalpolitiker kommen dazu am Dienstag, 7. Dezember, ab 17 Uhr im Stadthaus zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Von Joachim Dege