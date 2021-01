Burgdorf

Was leistet die städtische Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie? Erreicht sie die Jugendlichen überhaupt noch? Darüber wollen Burgdorfs Kommunalpolitiker am Montag, 18. Januar, im Jugendhilfeausschuss des Rates sprechen. Die Sitzung im Veranstaltungszentrum StadtHaus ist öffentlich und beginnt um 17 Uhr.

Handlungsbedarf in den Kitas

Ein weiteres Thema von großer öffentlicher Relevanz ist die aktuelle Personalsituation in den Kindertagesstätten der Kommune. In den Kitas in der Weststadt, in Ehlershausen sowie in Otze sind etliche Stellen unbesetzt. In Otze sind es fünf Stellen, die die Stadt zurzeit nicht besetzen kann, in Ehlershausen sind es zwei, in der Weststadt-Kita weitere zwei. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung herrscht deshalb akuter Handlungsbedarf. Sie will den Politikern auseinandersetzen, was sie unternimmt, um neues Personal zu gewinnen.

Anzeige

Im künftigen Handel-, Gewerbe- und Wohnpark Aue Süd am Ostlandring plant der Investor Acribo in Abstimmung mit der Stadt auch einen Kindergarten. Wer den künftig betreiben soll, ist ebenfalls Gegenstand der Beratungen des Jugendhilfeausschusses. Die abschließende Entscheidung soll der Verwaltungsausschuss noch im Januar treffen. Um die Trägerschaft beworben haben sich die Arbeiterwohlfahrt, der Ortsverein Burgdorf im Deutschen Kinderschutzbund und das DRK. Alle drei Organisationen werden ihre jeweiligen Konzepte in der Sitzung vorstellen.

Von Joachim Dege