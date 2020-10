Burgdorf

Die Situation spitzt sich immer mehr zu. Die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (RGB) hat aktuell 72 attestpflichtige Schüler, die regelmäßig dem Unterricht fern bleiben und deshalb zur Gruppe der Schulverweigerer zählen. Die Stadt will dem Phänomen, das es längst nicht nur an der IGS gibt, nicht länger tatenlos zusehen. Sozialarbeiter sollen sich der betroffenen Kinder und Jugendlichen annehmen und ihnen den Weg zurück in die Schulen und zu einem Abschluss bahnen.

Im Schulausschuss des Rates waren sich die Kommunalpolitiker jüngst einig: Schulverweigerer sollen in Burgdorf eine zweite Chance bekommen. Das ist den Ratsfraktionen 100.000 Euro wert. So viel kosten zweieinhalb Sozialarbeiterstellen für die sogenannte Koordinationsstelle 2. Chance, welche die Stadt an der Bembenneck-Gesamtschule zeitnah einrichten soll. Die Koordinationsstelle soll dann für alle Burgdorfer Schulen zuständig sein. Der Vorschlag stammt von den Pädagogen und Sozialarbeiterinnen der IGS, die zu Beginn des neuen Schuljahres Alarm geschlagen hatten, weil sie das Problem mit Bordmitteln nicht mehr in den Griff bekommen.

Die von SPD, Grünen, Freien Burgdorfern und WGS gebildete Mehrheitsgruppe im Rat griff die Anregung der IGS in einem Antrag auf, der jetzt bei allen Schulpolitikern auf Zustimmung stieß und als Empfehlung einstimmig verabschiedet worden ist. Nur die AfD verweigerte sich. Sie beharrte darauf, dass Schulverweigerern nur mit harten Strafen beizukommen sei. Ihr Ratsherr Jens Braun enthielt sich bei der Abstimmung.

Stadt soll sich das Geld von der Region zurückholen

Die Stadt soll sich nun mit der Region Hannover wegen einer Kostenübernahme zusammensetzen. Nach Möglichkeit 80 Prozent der Kosten soll die Region übernehmen. Tatsächlich bietet die Region in allen Kommunen, wo sie die ihr auferlegten Aufgaben eines Jugendamts selbst übernimmt, bereits Hilfen für Schulverweigerer an – so auch in der Nachbargemeinde Uetze.

Die Stadtverwaltung begrüßte die von der Politik unterstützte Initiative der Gesamtschule. Im vergangenen Schuljahr waren 66 Bußgeldanzeigen wegen Schulverweigerung bei ihr eingegangen, die die Stadt als Ordnungspolizeibehörde mit Bußgeldbescheiden ahndete. Fünf Stunden Verwaltungsaufwand fielen pro Fall an, sagte Schulabteilungsleiter Henry Barm. Wenn es noch mehr Fälle würden, müsste die Verwaltung weiteres Personal einstellen.

Günter Eggers, Elternvertreter im Schulausschuss, zeigte sich dankbar. Die überwiegende Mehrheit der Eltern an den Schulen stimmten der Einrichtung einer Koordinationsstelle 2. Chance zu. Es sei besser zu unterstützen als zu bestrafen. Burgdorf werde damit seinem Anspruch gerecht, eine familienfreundliche Stadt zu sein.

Von Joachim Dege