Fünf Monate lang hat die Stadtverwaltung gebraucht, um zu prüfen, ob eine Anschaffung mobiler Luftreiniger für Kitas die Gesundheit von Kindern sowie Erzieherinnen und Erziehern schützt. Jetzt liegt ein Ergebnis vor: Unter Berufung auf Veröffentlichungen des Landesgesundheitsamts und das Umweltbundesamts rät die Stadtverwaltung dem Rat von den Geräten ab. Stoßlüften reiche gegen das Coronavirus aus. Eltern, die die Debatte angestoßen hatten, reagieren frustriert.

Lange, bevor sich die Stadtverwaltung auf Druck des Rates fachlich mit Luftfiltern beschäftigt hatte, war sie in der Sache bereits festgelegt. Eltern aus der Weststadt, die im Spätsommer vergangenen Jahres Luftreiniger in Kitas und Schulen forderten, kassierten von Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) höchstpersönlich eine klare Absage. Das jetzt vorgelegte Prüfergebnis bestätigt die Haltung der Stadt. Die Expertise von Kommunen wie der Stadt Neunkirchen-Vluyn, die Luftreiniger seit Monaten in ihren Einrichtungen einsetzt, zog die Stadtverwaltung bei ihrer Prüfung nicht heran, bemängeln Eltern.

Freie Burgdorfer und Grüne befürworten Luftreiniger

Unterstützung erhalten die Eltern von der Ratsfraktion Freie Burgdorfer (FB) und zuletzt auch von den Grünen, die sich für den Einsatz mobiler Luftreiniger in Schulen und Kitas einsetzen, während die großen Ratsfraktionen SPD und CDU bislang mit skeptischer Zurückhaltung reagieren. In der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Rates wiederholte FB-Fraktionsvorsitzender Rüdiger Nijenhof seine Forderung nach einer Anschaffung der Geräte.

Die Investitionskosten taxierte Nijenhof auf rund 200.000 Euro. Das Geld sollte die Stadt für die neueste Gerätegeneration in die Hand nehmen, um gewappnet zu sein nicht nur gegen das Coronavirus, sondern auch mit Blick auf Allergien. „Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder wieder in die Kitas gehen können.“

Stadt: Luftreiniger ersetzen nicht das Stoßlüften

Die AfD äußerte Zweifel daran, dass die Geräte die Gesundheit schützen könnten, blieb Belege dafür allerdings schuldig. Erster Stadtrat Michael Kugel verteidigte die Einschätzung der Stadtverwaltung, wonach nicht sicher sei, dass die Geräte leisten, was sich die Eltern davon versprechen. Darum sei es nicht angezeigt, sie zu kaufen. Luftreiniger ersetzten nicht das Lüften.

Michael Honnens, Elternvertreter in der Kita Weststadt und einer der Initiatoren der von 50 Eltern unterstützten Luftfilter-Initiative, hielt dagegen. Luftreiniger steigerten die Arbeitsplatzqualität der Kita-Beschäftigten, argumentierte er. Honnens legte der Stadt zudem einen renommierten Gerätehersteller aus Lehrte ans Herz. Dieser sei bereit, der Stadt Burgdorf jeweils 900 Euro Rabatt einzuräumen auf seine 3500 Euro teuren Hochleistungsluftreiniger mit Hepa-14-Filter. Eltern seien nach wie vor bereit, sich an den Kosten zu beteiligen. Um Berührungsängste abzubauen, könnte die Stadt in einer Kita ein Pilotprojekt in Angriff nehmen und testen, was die Reiniger bringen.

An der Rabattofferte ließ Bürgermeister Pollehn kein gutes Haar: Das sei wie mit PC-Druckern, die billig angeboten würden und im Betrieb sündhaft teuer kämen – vom hohen Stromverbrauch ganz zu schweigen. Auch ökologisch stellten Luftreiniger ein Problem dar. Die Filter müssten ständig gewechselt und dann als Sondermüll entsorgt werden.

„Stadt kreiert Nebenwirkungen, die es nicht gibt“

Honnens reagierte empört. „Die Stadtverwaltung kreiert Nebenwirkungen, die es gar nicht gibt.“ Das Aufstellen und die Wartung der Geräte seien kostenlos, der Stromverbrauch entgegen der Behauptung der Stadt niedrig. Die Filter müssten nur alle zweieinhalb Jahre ausgewechselt werden. Im Übrigen sollten die Reiniger gar nicht das Lüften ersetzen, dieses aber ergänzen und so für eine niedrigere Virenlast in Räumen sorgen.

Es nutzte alles nichts: Die Familienpolitiker konnten sich nicht dazu durchringen, dem Rat die Anschaffung mobiler Luftreiniger für Kitas zu empfehlen.

