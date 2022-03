Burgdorf

Der unter größtem Zeitdruck geplante Umbau des Verkehrsknotenpunkts Uetzer Straße/Vor den Höfen/Ostlandring/Osttangente von einer Ampelkreuzung zum Kreisel kommt nicht so schnell zustande, wie von der Stadtverwaltung erhofft. Das zuständige Tiefbauamt muss nach dem Willen der Verkehrspolitiker im Rat seine Pläne nachbessern. Die Sicherheit des Fahrradverkehrs sei bislang nicht ausreichend berücksichtigt, lautete die Kritik.

Die Stadtverwaltung stand gehörig auf dem Gaspedal. Sie wollte sich nach einer ersten Beratung im Verkehrsausschuss am Donnerstagabend bereits Anfang kommender Woche im Verwaltungsausschuss grünes Licht holen für das Vorhaben. Der Umbau der Kreuzung zum Kreisel müsse sehr schnell kommen, weil das kurz vor seiner Teilfertigstellung stehende Einzelhandels-, Gewerbe- und Wohnungsbauprojekt Aue Süd am Ostlandring eine Menge zusätzlichen Verkehr anziehen werde, lautete das Argument. Laut einer Prognose sollen es 15.000 Fahrzeuge am Tag sein, die die neuen, riesigen Supermärkte am Ostlandring schon bald ansteuern werden.

„Nutzt ja nix“, entfuhr es dem Ratsherrn Jens Palandt (Grüne), der dem Verkehrsausschuss vorsitzt. Die Sicherheit der Radfahrenden gehe vor. Deshalb müssten die Verkehrsplaner noch einmal Hand anlegen an ihre Pläne und eine überzeugendere Lösung vorlegen, bevor etwas entschieden werden könne. Darin zeigte sich Palandt einig mit allen anderen Ausschussmitgliedern, allen voran mit Michael Fleischmann von der Partei Die Linke, der sich vehement für eine Vertagung des Projekts starkmachte.

Fleischmann: „Radverkehr gehört die Zukunft“

Wenn man es ernst meine mit der viel beschworenen Mobilitätswende, könne die Stadt Verkehrsknotenpunkte nicht weiter ausschließlich für Autofahrer planen, legte sich Fleischmann für die Radfahrer ins Zeug. Seine Forderung: Die Stadt dürfe, anders als bisher vorgesehen, Radfahrende im Kreisel auf keinen Fall auf die Fahrbahn zwingen, sondern müsse vielmehr einen Radweg um den Kreisel herum bauen. Als ein zumindest in Teilen gelungenes Beispiel führte der Linke den Weser-Kreisel in der Weststadt in Feld, wo Radfahrende den für sie freigegebenen Gehweg mitbenutzen dürften.

Eine „Zumutung“

Dass die Stadt überhaupt in Erwägung ziehe, Radfahrer im Kreisel mit Autos und dem erwarteten Schwerlastverkehr auf der Fahrbahn fahren zu lassen, nannte Hülptingsens Ortsvorsteher, der CDU-Ratsherr Cord-Heinrich Schweer, eine „Zumutung“. Für den Seniorenrat wusste sich dessen Vorsitzender Lutz Bardelle in seiner ablehnenden Haltung einig mit dem Allgemeinen Deutsche Fahrrad Club und der Bürgerinitiative Sicherer Schulweg Hülptingsen. Er sagte voraus, dass dann alle schwächeren Verkehrsteilnehmer auf den Gehweg auswichen, um einer Unfallgefahr zu entgehen.

In einem einstimmig gefassten Beschluss beauftragte der Verkehrsausschuss die Stadtverwaltung, alternative Lösungen für den Kreisel zu suchen, die zu spürbaren Verbesserungen für den Radverkehr führen. Das Schlusswort gehörte Fleischmann: „Dem Radverkehr gehört die Zukunft.“