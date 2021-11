Burgdorf

Dass die Gudrun-Pausewang-Grundschule in der Südstadt in naher Zukunft einen Neubau auf ihrem Schulgelände erhalten soll, ist politisch unumstritten. Offen ist jedoch, ob den Auftrag wie im Fall des fast 70 Millionen Euro teuren IGS-Neubaus ein Totalunternehmer erhält, oder ob die Stadt konventionell baut. Das von der Stadtverwaltung beauftragte Achimer Bauberatungsunternehmen Sikma rät zum Totalunternehmer. Die Bau- und die Schulpolitiker im Rat jedoch sind noch nicht überzeugt.

Untersuchung: Totalunternehmer käme billiger

Wenn es nach der Stadtverwaltung gegangen wäre, so wären die Würfel in dieser Woche bereits gefallen. Auf dem Tisch liegt die von Sikma vorgelegte Untersuchung zur wirtschaftlichsten Vergabeart. Die Gutachter kommen zum Ergebnis, dass ein Totalunternehmer die Stadt 2,5 Millionen Euro billiger käme, als wenn die Bauverwaltung sämtliche Gewerke einzeln ausschriebe und vergäbe. Ein Totalunternehmer ist ein Bauunternehmer, der nicht nur den Bau errichtet, sondern zudem Planungsleistungen erbringt, den Bau zwischenfinanziert und am Ende zum vereinbarten Festpreis schlüsselfertig übergibt.

Der Schulausschuss des Rates konnte sich Anfang dieser Woche zu keiner abschließenden Haltung durchringen. Damit platzte der Plan von Bürgermeister Armin Pollehn (CDU), dass der Verwaltungsausschuss am Dienstag, 23. November, grünes Licht geben sollte für die Vergabe an einen Totalunternehmer. Sprecher von CDU, SPD und FDP forderten von der Bauverwaltung und dem hinzugezogenen Beratungsunternehmen noch weitere Informationen ein, ohne die ihnen eine Entscheidung nicht möglich sei.

Bauverwaltung und Gutachter müssen nachsitzen

Nun müssen Bauverwaltung und Sikma nachsitzen. In einer gemeinsamen Sondersitzung von Bau- und Schulausschuss am 13. Dezember sollen sie detailliert Auskunft geben über den voraussichtlich 16 Millionen Euro teuren Schulneubau, in den 2026 Schülerinnen und Schüler einziehen sollen. Obwohl die Sikma das Projekt auf 40 Seiten rechnerisch beleuchtet hat, kommt der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus Köneke, selbst ein Bauingenieur, nach der Lektüre zum Ergebnis: „Das ist uns zu dünn.“ Auf nur einer halbe Seite habe Sikma darlegt, weshalb ein Totalunternehmer die Stadt angeblich billiger kommen soll. Ob das tatsächlich so ist, davon sei er noch nicht überzeugt.

Auch die SPD hat noch Fragen. Ratsfrau Christiane Gersemann etwa will wissen, welches Kostenrisiko die Stadt zu tragen hätte im Fall einer Insolvenz des Totalunternehmers. FDP-Ratsherr Mario Gawlik kritisiert den von der Stadtverwaltung eingefädelten Entscheidungsprozess als Hopplahopp-Verfahren. Die Beratung über die wirtschaftlichste Vergabeart gehöre in den Bau- oder in den Finanzausschuss, nicht aber in den Schulausschuss, um schon tags drauf die Entscheidung herbeizuführen.

Schulleiterin spricht sich für konventionelle Bauweise aus

Dorit-Steenken leitet die Gudrun-Pausewang-Schule in der Südstadt. Sie hofft darauf, dass die Stadt den geplanten Neubau nicht an einen Totalunternehmer vergibt. Quelle: Joachim Dege

Schulleiterin Dorit Steenken hat sich bereits festgelegt. Sie wünscht sich abweichend vom Gutachterrat eine konventionelle Bauweise. Jeder, der schon einmal gebaut habe, wisse, dass sich während des Baus noch vieles verändern könne, lautet ihr Argument. Beim Totalunternehmer aber müsse die Stadt alles vor der Vergabe festlegen und bekomme am Ende nur, was sie bestellt habe. Das sei im Fall ihrer Schule eher problematisch, weil bei den Schülerzahlen in der Südstadt „eine unheimliche Dynamik“ sei. Womöglich müsse die zurzeit noch vierzügig geplante Schule am Ende sogar fünfzügig ausfallen.

Von Joachim Dege