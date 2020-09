Das historische Rathaus I an der Marktstraße in Burgdorf soll für 3,6 Millionen Euro saniert werden. Diesen Plänen hat nun auch der Bauausschuss zugestimmt. Damit soll das Gebäude auch barrierefrei werden.

Politik will das historische Rathaus von Burgdorf sanieren

Burgdorf - Politik will das historische Rathaus von Burgdorf sanieren

Burgdorf - Politik will das historische Rathaus von Burgdorf sanieren