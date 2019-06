Otze

Die Polizei hat am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch in Otze zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen: einen Autofahrer und einen Fahrradfahrer. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass ein 52 Jahre alter Otzer am Dienstagabend gegen 22 Uhr alkoholisiert in seinem VW Multivan durch den Ort gefahren sei. Die Polizei ging dem nach. Sie bat den Mann um eine Blutprobe und beschlagnahmte schließlich seinen Führerschein.

Polizei stoppt angetrunkenen Radfahrer auf Worthstraße

Eine Streifenwagenbesatzung wurde kurz nach Mitternacht auf der Worthstraße auf einen augenscheinlich angetrunkenen Radler aufmerksam und kontrollierte ihn daraufhin. Beim Atemalkoholtest bestätigte sich der Verdacht, dass der Radfahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Auch er musste für eine Blutprobe mit zur Wache.

Von jod