Burgdorf

Ein 74-Jähriger aus Burgdorf hat am Montagmorgen beim Ausparken am Spittaplatz ein anderes Auto beschädigt, anschließend beging er Fahrerflucht.

Der Burgdorfer hatte sein Auto nach Aussage eines Polizeisprechers in einer Parkbucht auf Höhe der Löwenapotheke abgestellt. Gegen 8.10 Uhr parkte er seinen BMW aus und fuhr dabei rückwärts gegen einen Opel, der hinter ihm parkte. Das Zusammenstoßen der Autos verursachte ein lautes Geräusch. Der 74-Jährige stieg deshalb aus seinem Auto und begutachtete den Schaden. Obwohl ihn sogar ein Passant ansprach, stieg der Fahrer unverrichteter Dinge wieder in sein Auto und fuhr davon.

Der Passant hatte sich allerdings das Kennzeichen notiert. So konnte die Polizei den Verursacher des Unfalls schnell ausfindig machen. Der muss sich jetzt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Hinzu kommt der Sachschaden am Opel in Höhe von mindestens 500 Euro.

Von Leonie Habisch