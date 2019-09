Burgdorf

Wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt die Polizei aktuell gegen einen Hundehalter. Dieser soll seine beiden Hunde nicht angeleint haben, sodass sie auf dem Peiner Weg am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr auf einen 32-Jährigen zulaufen konnten. Dieser bekam es mit der Angst zu tun und rannte davon, stürzte aber und zog sich dabei Schürfwunden zu. Die Hunde taten dem Mann am Ende nichts zuleide. Der Hundehalter, so teilt die Polizei mit, habe die beiden Tiere von dem gestürzten Mann weggezogen. Um welche Rasse es sich handelte und wie groß die Tiere waren, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an.

Von Joachim Dege