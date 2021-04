Burgdorf

Zeugen für einen Autoaufbruch sucht jetzt die Polizei: Demnach schlugen Unbekannte am Freitag zwischen 14 und 15.30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür an einem Mercedes ein, den die 49-jährige Halterin am Feldweg zu den Kiesteichen an der Immenser Landstraße abgestellt hatte. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter nach Aussage einer Polizeisprecherin zwei Stoffhandtaschen, einen Stoffbehälter mit Bettbezügen, ein leeres Portemonnaie und weitere Gegenstände von geringem Wert. Nur 300 Meter vom Fahrzeug entfernt, warfen die Autoknacker das Diebesgut wieder ins Gebüsch. Noch steht nicht fest, ob letztlich etwas fehlte, wie die Sprecherin sagt.

Die Ermittler bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark