Burgdorf

Das Verkehrsschild 314 (Parken) mit dem Hinweis „Parken nur für Anwohner“ haben Unbekannte in der Zeit zwischen Sonnabend und Montag an der Schmiedestraße in Burgdorf gestohlen – inklusive des Rohrpfostens. Ein Anlieger bemerkte den Diebstahl am Montag gegen 12 Uhr und alarmierte die Polizei. Die Beamten hoffen nun auf Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark