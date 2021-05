Burgdorf

Zeugen für eine Körperverletzung sucht jetzt die Polizei: Nach Aussage einer Sprecherin hielt sich ein 16-Jähriger aus Burgdorf am Sonnabend gegen 22.30 Uhr am Spittaplatz auf. Er war damit beschäftigt, auf sein Handy zu schauen, als er von einer bislang unbekannten Person einen Faustschlag ins Gesicht erhielt und zu Boden ging. Anschließend entfernte sich der Schläger unerkannt. Das Opfer erlitt Prellungen am Auge, die er in einem Krankenhaus behandeln lassen musste. Der Jugendliche könne sich den Angriff nicht erklären, teilt die Sprecherin mit. Ihren Angaben zufolge erstattete der junge Mann mit seiner Mutter eine Anzeige gegen Unbekannt, nachdem er das Krankenhaus wieder verlassen hatte.

Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen auch die Beamten der Onlinewache unter www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de entgegen.

Von Antje Bismark