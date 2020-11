Burgdorf

Unbekannte haben zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, drei Fahrzeuge beschädigt, die am Straßenrand der Heinrichstraße abgestellt waren. Nach Aussage einer Polizeisprecherin brachen die Täter an einem Ford Focus und an einem Mercedes Citan jeweils den Spiegel der Beifahrerseite ab. Bei einem Mitsubishi zerstörten sie den Außenspiegel auf der Fahrerseite. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Noch fehlt den Ermittlern ein Hinweis auf die Randalierer. Die Beamten bitten deshalb Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark