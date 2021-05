Burgdorf

Mit seinem Auto hat ein 75 Jahre alter Mann aus Burgdorf am Sonnabend einen Radfahrer bewusst angefahren – und den 66-Jährigen dabei leicht verletzt. Der Autofahrer muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter Nötigung und versuchter Körperverletzung verantworten.

BMW blockiert Fahrradschutzstreifen

Der 66 Jahre alte Radfahrer war nach Aussage einer Polizeisprecherin am Sonnabend gegen 11.35 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen an der Straße Hannoversche Neustadt unterwegs. Diesen blockierte der BMW des 75-Jährigen, der verkehrswidrig auf dem Schutzstreifen parkte. Der 66-Jährige sprach den BMW-Fahrer an, der aggressiv reagierte und versuchte, den Radfahrer zu schlagen. Er konnte nach eigenen Angaben jedoch ausweichen. Anschließend drohte der 75-Jährige dem Jüngeren zunächst Schläge an, sollte dieser den Vorfall bei der Polizei melden, und wollte dann mit seinem Auto davonfahren. Dabei touchierte er das Opfer: Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich bei dem Unfall leicht, er musste nicht medizinisch behandelt werden.

75-Jähriger flüchtet

Der BMW-Fahrer entfernte sich, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er konnte anhand des Kennzeichens ermittelt werden, sodass die alarmierten Polizeibeamten die Strafverfahren einleiten konnten.

Von Antje Bismark