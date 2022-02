Burgdorf

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der vermutlich im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß geparktes Auto an der Straße Vor dem Celler Tor in Höhe der berufsbildenden Schulen touchiert hat. Ohne sich um den Schaden an dem Ford B-Max zu kümmern, flüchtete der Fahrer.

Der Unfall ereignete sich nach Auskunft der Polizei Burgdorf am vergangenen Donnerstag gegen 7.30 Uhr. An dem Auto wurde der linke Außenspiegel demoliert. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Sven Warnecke