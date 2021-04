Burgdorf

Alle drei Mitglieder der Katalysator-Diebesbande, die in den Nächten zum vergangenen Freitag und Sonntag im Gewerbegebiet Hülptingsen in einem Autohaus auf Beutezug waren, sitzen inzwischen in Haft. Nach zwei bereits am Sonntag erfolgten Festnahmen konnte die Polizei am Montag auch den Halter der beiden eingesetzten Tatfahrzeuge fassen.

Das Überraschende: Der 32-Jährige kam freiwillig auf die Wache. Allerdings nicht, weil er sich zu seiner Mittäterschaft bekennen und sich den Strafverfolgungsbehörden stellen wollte. Vielmehr erschien er am Montagnachmittag auf dem Revier in Lehrte, um seine beiden 27 und 44 Jahre alten, einschlägig vorbestraften Komplizen als vermisst zu melden. Offenkundig hatte er noch gar nicht mitbekommen, dass diese der Polizei ins Netz gegangen waren.

Wertvolle Rohstoffe in Abgasreinigungsanlagen

Die Bande hatte sich in dem Autohaus an der Leinenweberstraße in Hülptingsen in zwei Nächten an mehreren älteren Fahrzeugen zu schaffen gemacht und jeweils die Katalysatoren ausgebaut. In den Abgasreinigungsanlagen sind wertvolle Rohstoffe verbaut, weshalb der Diebstahl von Katalysatoren aktuell bundesweit boomt. Auch in Burgdorf hat die Polizei wiederholt solche Straftaten registriert.

Dass der Bande nun das Handwerk gelegt werden konnte, ist dem Autohändler zu verdanken. Der hatte den ersten Diebstahl in der Nacht zu Freitag mit einer installierten Videokamera aufgezeichnet und sich dann auf die Lauer gelegt. Als die Täter in der Nacht zu Sonntag erneut zuschlugen und flüchten wollten, nahm er die Verfolgung auf und alarmierte zugleich die Polizei, die schließlich zwei der Täter stellen konnte. Alle drei Täter haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sitzen deshalb in Untersuchungshaft.

Von Joachim Dege