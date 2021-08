Burgdorf

Auf der Scharlemannstraße in Burgdorf ist am Freitag um 10.40 Uhr ein Lastwagenfahrer beim Rückwärtsfahren gegen einen dort geparkten Omnibus gefahren. Dabei wurde der Bus erheblich im Frontbereich beschädigt. Die Polizei gibt den Schaden nach einer vorläufigen Schätzung mit 5000 Euro an.

Wie Zeugen berichteten, sei der Lastwagenfahrer ausgestiegen und habe sich den Schaden angeschaut. Dann sei der Mann jedoch in sein Fahrzeug gestiegen und sei davongefahren, ohne einen Hinweis zu hinterlassen, dass er für den Schaden verantwortlich ist. Weil sich die Zeugen jedoch das Kennzeichen notierten, konnte die Polizei den Fahrer ausfindig machen.

Gegen den 53-Jährigen aus Burgdorf wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt sei der Führerschein des Mannes sichergestellt worden, berichtet die Polizei.

Von Anette Wulf-Dettmer