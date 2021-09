Burgdorf

Wer als Radfahrer auf Burgdorfs Straßen und Radschutzstreifen unterwegs ist, kennt diese Situation: Mitunter scheinen einem die Autofahrer beim Überholen verdammt nahe zu kommen. Beileibe kein angenehmes Gefühl. Aber: Ist diese Wahrnehmung subjektiv, oder neigen viele Kraftfahrer tatsächlich dazu, den vorgeschriebenen Seitenabstand von 1,5 Metern zu unterschreiten?

Dieser Frage ist nun die Fahrradstaffel der Polizeidirektion Hannover an der Schillerslager Straße nachgegangen – und zwar mit gerichtsverwertbarer Messtechnik.

Zu wenig Abstand bringt Radfahrer in Gefahr

„Wenn das Fahrzeug beim Überholen zu nah ist, baut sich eine Sogwirkung auf, die den Radfahrer in Richtung Straße zieht“, erklärt der Koordinator der Fahrradstaffel, Polizeioberkommissar Andreas Diekmann. Zudem bestehe die Gefahr, dass sich die Radler erschrecken und ins Schwanken geraten. Im schlimmsten Fall drohten Stürze oder Unfälle.

Dabei ist die Rechtslage klar: „Der Schutzstreifen darf von Kraftfahrzeugen nur befahren werden, wenn es ansonsten durch entgegenkommende Fahrzeuge zu eng wird – und sich gerade kein Radfahrer an der Stelle befindet.“ Für das Überholen von Radfahrern gilt: Kann der Abstand nicht eingehalten werden, muss der Fahrzeugführer warten, bis genug Platz ist.

Verkehr wird mit Videokamera beobachtet

Und so funktioniert die Messung: Mit Sprühkreide tragen Diekmann und ein Kollege in Höhe des Seniorenpflegeheims Helenenhof Markierungen in der Mitte des Radschutzstreifens und in eineinhalb Metern Abstand seitlich dazu auf der danebenliegenden Fahrspur auf. Hinter der Straßenlaterne platzieren sie eine Videokamera. „Wenn wir den Eindruck haben, dass es eng werden wird, nehmen wir das Überholmanöver – und nur das – auf und benachrichtigen unsere Kollegen, die etwas weiter hinten stehen“, erläutert Diekmann. Dort würden dann sowohl der Rad- als auch der Kraftfahrer herausgewunken und zur Situation befragt werden.

Hinter der Straßenlaterne ist die Videokamera aufgestellt, mit der Abstandsverstöße beim Überholen aufgenommen werden sollen. Quelle: Sandra Köhler

Kommt es denn so häufig vor, dass der Seitenabstand nicht eingehalten wird? Diekmanns Erfahrungen nach ja. Bei einer Messung an der Wedekindstraße in Hannover, also nahe der Dienststelle des Zentralen Verkehrsdienstes, der die im März neu gegründete Fahrradstaffel zugeordnet ist, habe es viele Verstöße gegeben. Rund die Hälfte der Überholenden sei zu nah am Fahrradfahrer gewesen. „Bei einem waren nur noch 30 Zentimeter zwischen Auto und Fahrrad“, sagt Diekmann und schüttelt den Kopf.

Im Bahnhofstunnel ist Radfahren verboten

Geht es in Burgdorf anders zu? Um das wirklich beurteilen zu können, hätten sich in der Stunde, die die Beamten an der mit der Polizeinspektion Burgdorf abgesprochenen Stelle warteten, einfach mehr Radfahrer sehen lassen müssen. Und von den wenigen, die kamen, fuhr auch noch ein gutes Teil entgegen der Beschilderung auf der anderen Straßenseite auf dem Gehweg. „Da will man etwas für die Radfahrer tun – und dann so etwas“, scherzt Diekmann. Meist verwiesen die „Geisterradfahrer“ in solchen Situationen auf den so für sie vermeintlich kürzeren Weg.

Es gebe eben nicht nur Verstöße „an, sondern auch von Radfahrern“, macht der Oberkommissar deutlich. Und die gefährden dann mitunter wieder andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger. Etwa, wenn sie im Tunnel im Burgdorfer Bahnhof ihr Rad nicht schieben. Und genau wegen dieses, von Burgdorfern bei der Polizei häufig beklagten Verhaltens, hat sich die Fahrradstaffel auch im Bahnhofstunnel umgesehen. „Wir sind weder gegen Auto- noch gegen Radfahrer“, macht Diekmann klar. „Uns geht es einzig und allein um die Sicherheit für alle.“

Von Sandra Köhler