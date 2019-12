Ehlershausen

Ein Unbekannter hat am S-Bahnhof in Ehlershausen Autokennzeichen gestohlen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum von Dienstag, 8.50 Uhr, bis Mittwoch, 12.30 Uhr am Bussardweg auf der Westseite des Bahnhofs. Der Täter schraubte die Kennzeichen eines dort geparkten grauen VW Golf vorn und hinten ab und nahm sie mit. Die Polizei bittet um etwaige Zeugenhinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von jod