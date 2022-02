Burgdorf

Ein Einbrecher ist am Dienstag im Zeitraum von 16.30 bis 19.25 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Grupenstraße eingedrungen. Nach Darstellung der Polizei hebelte er ein Fenster auf, gelangte so in die Wohnung und nahm dort Wertgegenstände mit, unter anderem eine Geldkassette. Ein Teil des Diebesguts fand sich am Abend in der Straße Im Stegefeld im Lehrter Ortsteil Aligse wieder. Am gleichen Tag, ebenfalls am frühen Abend, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Ramlinger Straße in Ehlershausen. Der Täter gelangte über die Terrassentür, die er aufbrach, ins Haus. Ob er etwas mitgehen ließ, ist bislang unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Von Joachim Dege