Eine Pflegekraft der Seniorenresidenz an der Sylter Straße in Burgdorf hat am Sonnabend um 19 Uhr die Polizei zu Hilfe gerufen. Ein 93-jähriger Bewohner bedrohte sie mit einer Schere. Trotz mehrfacher Versuche, war es der Pflegekraft nicht gelungen, dem Senior die Schere abzunehmen. Auch die Polizeibeamten hatten zunächst Probleme damit. Denn der 93-Jährige bedrohte diese ebenfalls mit der Schere und stach in ihre Richtung. Letztlich konnten die Polizisten ihm die diese abnehmen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der 93-Jährige kann in der Residenz bleiben. Allerdings haben die Beamten ein Strafverfahren gegen ihn wegen „Bedrohung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte mit Schere“ eingeleitet. Die Hintergründe für den Angriff sind laut Polizei derzeit unbekannt.

Aktuelle Berichte von Polizei und Feuerwehr in Burgdorf lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer