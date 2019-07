Burgdorf

Nach einer Schlägerei muss sich jetzt ein junger Mann verantworten: Er hatte nach Aussage eines Polizeisprechers am Donnerstag gegen 22.15 Uhr einen 38 Jahre alten Passanten angegriffen, der zu Fuß auf dem Gehweg an der Poststraße in Höhe des Woolworth-Marktes unterwegs war.

Dem 38-Jährigen kam eine Gruppe von drei jungen Männern entgegen, die augenscheinlich reichlich Alkohol konsumiert hatten und laut grölten. Einer der Männer löste sich aus der Gruppe und begann, den Passanten zu schubsen und zu schlagen. Das Opfer konnte flüchten und alarmierte umgehend die Polizei.

Die Beamten leiteten eine Sofortfahndung ein, dabei konnten sie das Trio im Stadtpark aufgreifen und den Schläger ermitteln, der nicht aus Burgdorf kommt. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Körperverletzung, die Ermittlungen dazu dauern an.

Von Antje Bismark