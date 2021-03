Burgdorf

Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und einer Fahrt unter Drogeneinfluss muss sich jetzt ein 41 Jahre alter Mann aus Burgdorf verantworten, der sich am Montagnachmittag intensiv und aggressiv in eine Polizeikontrolle eingemischt hatte. Zunächst fiel der Besatzung eines Funkstreifenwagens gegen 16 Uhr ein schwarzer BMW der 5-er Reihe auf, der im Bereich Markt-/Poststraße unterwegs war. Die Beamten wollten den Wagen kontrollieren, allerdings befand sich zwischen den beiden Fahrzeugen ein grauer Mercedes 180.

Autofahrer wird immer aggressiver

Der Mercedes blieb auch im weiteren Verlauf der Fahrt zwischen Funkstreifenwagen und BMW, der schließlich auf einen Hinterhof an der Straße In den Kämmern einbog. Dort kontrollierten die Polizisten nach Aussage einer Sprecherin die Papiere des Autos und des Fahrers aus Burgdorf. „Es zeigte sich, dass alles in Ordnung war“, sagte die Beamtin. Allerdings störte ihren Angaben zufolge der 41-Jährige, der mit dem BMW-Fahrer bekannt ist, immer wieder die Kontrolle und beendete die Störung auch nach eindringlicher Mahnung der Beamten nicht. Stattdessen reagierte er zunehmend aggressiv.

Deshalb überprüften die Einsatzkräfte auch den Mercedes-Fahrer: Er entriss einer Polizeibeamtin bei der Feststellung der Personalien aber die Papiere und schlug auf ihre Hand, dabei wurde die Frau leicht verletzt. Deshalb nahmen die Beamten den 41-Jährigen mit auf die Dienststelle, dort schlug ein Test auf THC positiv an – offenbar hatte der Mann vor Fahrtantritt ein Cannabis-Produkt konsumiert. Eine entnommene Blutprobe soll nun Klarheit über den Drogenkonsum geben.

Von Antje Bismark