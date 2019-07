Burgdorf

Zwei Randalierer haben am Sonnabend gegen 1 Uhr eine Lampe und zwei Mülleimer beschädigt, als sie im sogenannten Hansapark an der Marktstraße randalierten. Mehrere Zeugen beobachteten das Duo und alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, flüchteten beide Personen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ihren Angaben zufolge konnte die Besatzung eines Funkstreifenwagens einen der Flüchtenden stellen. Der 17-Jährige sei den Beamten bereits bekannt, er habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert und noch keine Angaben zu seinem Komplizen gemacht. Er wurde im Laufe des Sonnabends an seine Mutter übergeben.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die Hinweise zu dem anderen Täter geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark