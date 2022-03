Burgdorf

Nach dem Hinweis eines Anwohners hat die Polizei Burgdorf an der Brahmsstraße in Höhe der Hausnummer 15 am Mittwoch, 26. Februar, gegen 18 Uhr ein offenbar herrenloses Fahrrad sichergestellt. Nun suchen die Ermittler den rechtmäßigen Eigentümer des weißen Treckingrades des Herstellers Lizzard, Modell „Urban Line“. Besonders auffallend ist ein Lenkerkorb. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Burgdorf mitteilte, konnte das Fahrrad bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (05136) 88614115.

Von Sven Warnecke