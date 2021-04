Burgdorf

Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss muss sich jetzt ein 23 Jahre alter Mann verantworten: Polizeibeamte stoppten den Fahrer eines Fiat Tipo am Donnerstag gegen 18.50 Uhr an der Lise-Meitner-Straße bei einer Kontrolle, wie eine Sprecherin am Sonnabend sagte. Ihren Angaben zufolge führten die Beamten einen Drogenvortest an, der den Konsum von THC und Kokain anzeigte. Deshalb musste der Burgdorfer mit zur Dienststelle fahren. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, um ein vor Gericht verwertbares Ergebnis der Drogenbeeinflussung zu erhalten. Zudem leiteten die Polizisten ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Von Antje Bismark