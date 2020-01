Burgdorf

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag in der Burgdorfer Südstadt einen 35 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, weil er unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Mann, der in einem VW Polo unterwegs war, gegen 0.25 Uhr auf dem Ostlandring. Ein Drogentest zeigte, dass er Amphetamin konsumiert hatte. Zudem stellte sich heraus, dass keine gültige Fahrerlaubnis besaß und das Auto offenkundig ohne das Wissen der Eigentümerin benutzte. Die Polizisten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und nahmen ihn mit aufs Revier, um eine Blutprobe zu veranlassen. Den 35-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Von Joachim Dege