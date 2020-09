Burgdorf

Bei einer Verkehrskontrolle an der Schillerslager Straße in Burgdorf am Dienstag um 14.25 Uhr haben die Polizisten einen Autofahrer gestoppt, der keinen Führerschein besitzt. Zudem stand der 25-Jährige aus Ilsede im Landkreis Peine „unter dem Einfluss berauschender Mittel“, teilt die Polizei mit. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei hat zwei Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Ob es sich bei dem Verkehrssünder um denselben Mann aus Ilsede handelt, der am vergangenen Sonntag in Uetze auf der Baustelle des Windparks Immenberg südlich von Uetze Mineralgemisch in einen Pferdeanhänger geladen hatte, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Polizei hatte den mutmaßlichen Dieb nach einem Zeugenhinweis kurze Zeit später in Uetze angehalten können. Dabei stellte sich heraus, dass er ohne Führerschein fuhr und Amphetamine genommen hatte.

Von Anette Wulf-Dettmer