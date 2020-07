Burgdorf

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich jetzt ein 40 Jahre alter Mann aus Burgdorf verantworten: Er fiel einem Zeugen am Sonnabend gegen 14.35 Uhr an der Lerchenstraße auf, als er dort mit seinem weißen Hyundai unterwegs war. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die Beamten trafen den 40-Jährigen nach Aussage einer Sprecherin anschließend in seiner Wohnung an.

Dort stimmte der Burgdorfer einem freiwilligen Test mit dem Alkomaten zu, dieser ergab zu dem Zeitpunkt einen Wert von 2,66 Promille. Wegen des hohen Wertes und des Verdachts, dass der Mann tatsächlich zuvor den Hyundai gesteuert hatte, musste er zwei Blutproben abgeben. „Diese dienen dazu, den Grad der Alkoholisierung zum Zeitpunkt der Fahrt zu ermitteln“, teilte die Polizeisprecherin mit. Ihren Angaben zufolge leiteten die Polizisten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein, er musste zudem seinen Führerschein abgeben.

Von Antje Bismark