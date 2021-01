Burgdorf

Mit einem öffentlichen Aufruf sucht die Polizei jetzt den rechtmäßigen Besitzer von mehreren Schmucksteinen: Diese hatte eine Vermieterin am 23. November 2020 im Gemeinschaftsraum eines Mehrfamilienhauses an der Straße Vor dem Celler Tor in einem Stoffbeutel gefunden und zur Polizei gebracht. „Sie vermutete, dass die Steine zu Diebesgut gehören“, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Auch Personaldokumente entdeckt

Der Verdacht beruhte auch darauf, dass die Burgdorferin zudem mehrere Personaldokumente entdeckt hatte. „Diese konnten wir den Betroffenen zuordnen“, sagte die Sprecherin, aber niemandem von ihnen gehörten die gefundenen Steine. Auch alle weiteren Ermittlungen zu möglichen Einbrüchen brachten keinen Erfolg. „Bislang hat sie keiner als vermisst gemeldet“, sagte die Sprecherin und fügte hinzu, dass die Polizei wegen der offenen Ermittlungen deshalb jetzt die öffentliche Suche starte.

Der Eigentümer sollte sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei Burgdorf melden.

Von Antje Bismark