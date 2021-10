Burgdorf

Die Polizei sucht den Besitzer oder die Besitzerin eines roten Damenfahrrads der Marke Citystar, das Beamten in der Nacht zu Sonntag, 3. Oktober, sichergestellt haben. Wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte, hatten ihre Kollegen gegen 2.40 Uhr an der Immenser Landstraße einen 52 Jahre alten Mann aus Burgdorf bemerkt, der von dem Fahrrad die Räder abbauen wollte.

Der stark alkoholisierte Mann habe seinerzeit angegeben, dass er das Rad auf dem Grünstreifen von der Hausnummer 40 gefunden habe. Dem Zweirad fehlten zu diesem Zeitpunkt schon Sattel, Fahrradkette und Rücklicht – deshalb ging der Burgdorfer davon aus, dass es weggeworfen worden sei.

Die Polizisten stellten das Fahrrad sicher und leiteten gegen den 52-Jährigen ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls ein. Bislang konnten sie den Halter nicht ermitteln. Er kann sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark