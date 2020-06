Burgdorf

Im Georg-Wilhelm-Weg 1 in Burgdorf sind am Wochenende auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses drei Autos zerkratzt worden. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich in der Zeit von Freitag, 16.45 Uhr, bis Sonnabend, 14.30 Uhr. Die oder der Täter zerkratzte an einem Smart, einem Dacia Duster und einem Opel Astra die Heckklappe mit einem spitzen Gegenstand. Aufgrund der eingeritzten Motive geht die Polizei davon aus, dass es sich bei allen drei Fällen um den- oder dieselben Täter handelt. Zur genauen Schadenshöhe – vermutlich mehr als 1000 Euro – könne derzeit abschließend noch keine Angaben gemacht werden, teilt die Polizei mit. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, den bittet die Polizei sich bei ihr unter Telefon (05136) 88 61 41 15 zu melden.

Aktuelle Berichte von Polizei und Feuerwehr lesen Sie hier im Ticker.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von Anette Wulf-Dettmer