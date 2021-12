Burgdorf

Zeugen für einen Einbruch sucht jetzt die Polizei: Demnach haben Unbekannte zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 0.45 Uhr, einen Bürocontainer aufgebrochen, der sich auf dem Gelände eines Kies- und Mörtelwerkes an der Immenser Straße befindet. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkte die offen stehende Tür und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte untersuchten noch in der Nacht den Tatort und stellten fest, dass die Täter mehrere Türen gewaltsam geöffnet und die Rollläden an den Fenstern beschädigt hatten. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher gestohlen haben. Deshalb können die Ermittler auch keine Angaben zum Schaden machen.

Sie bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark