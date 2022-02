Sorgensen

In eine Gaststätte am Rietdornweg in Sorgensen wollten Einbrecher zwischen Freitag, 21 Uhr, und Sonnabend, 11 Uhr, Beute machen. Sie versuchten nach Aussage eines Polizeisprechers, eine hintere Zugangstür aufzuhebeln. Das gelang ihnen aber nicht, sodass sie nicht in das Gebäude gehen konnten. Von der Tag zeugen sogenannte Hebelmarken an der Tür, die dabei beschädigt wurde. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark