Burgdorf

Einen Schaden in noch unbekannter Höhe hat ein Autofahrer am Sonnabend zwischen 15 und 16 Uhr an der Immenser Straße verursacht: Er setzte – vermutlich beim Rückwärtsfahren, so ein Polizeisprecher – seinen Wagen aus einer Garagenausfahrt zurück und prallte dabei an einen gegenüberliegenden Zaun. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Deshalb hofft die Polizei auf Zeugen, die Hinweise zum Auto oder zum Fahrer geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark